Iliad: le migliori offerte fino a 120GB in 5G, ecco quali sono

Con il suo arrivo in Italia Iliad ha mescolato alla grande le carte in tavola tra tutti i gestori che prima dominavano senza problemi. Ora la telefonia mobile italiana è cambiata profondamente, soprattutto da quando la strategia di questo nuovo provider ha colto di sorpresa tutte le altre aziende.

Spingere con tanti contenuti ma soprattutto con prezzi molto bassi che durassero tanto nel tempo, era di certo una situazione che nessuno si sarebbe aspettato. Iliad infatti continua ad andare avanti così, promuovendo nuove promozioni gradualmente. Sul sito ufficiale ce ne sono alcuni ancora disponibili con gli stessi criteri, ovvero tantissimi contenuti tra minuti, SMS e giga e prezzi che non scadono mai. L’obiettivo è quello di crescere ancora ed arrivare ben oltre i 7,5 milioni di utenti che oggi vengono conteggiati tra le fila del provider proveniente dalla Francia. Grazie alle due offerte ora disponibili molto probabilmente si riuscirà nell’intento già alla fine del prossimo mese di agosto.

Iliad offre 120 giga in 5G e un’offerta da 80 giga in 4G, si parte da 7,99 € al mese

Tutti gli utenti che poi non offerta di Iliad possono scegliere tra le due attualmente disponibili. La prima, quella più richiesta, include 120 giga di connessione dati in 5G con minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo in questo caso è di 9,99 € al mese per sempre.

Per quanto concerne invece l’altra offerta, ci sono 80 giga per navigare sul web in 4G, ancora con minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo in questo caso è di 7,99 € al mese per sempre.