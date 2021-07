WhatsApp: il trucco incredibile che usano per rubarvi l'account

Essere sempre vigili anche quando si utilizza uno smartphone del quale si è ampiamente padroni, è la base per quanto riguarda la telefonia mobile e il mondo del web. Purtroppo l’agguato da parte dei truffatori è sempre dietro l’angolo, anche quando meno ce lo aspettiamo. Sono tante infatti le lamentele da parte del pubblico che ha ricevuto in alcuni casi inganni di dimensioni enormi.

Ultimamente starebbe tornando di moda la truffa tramite WhatsApp, la quale in realtà non è mai scomparso del tutto. In questo caso la polizia di Stato parla di un nuovo metodo per rubare l’account agli utenti, i quali non sarebbero a conoscenza della situazione. Basterebbe infatti concedere il proprio codice di verifica durante l’autenticazione su WhatsApp Web per finire anche se per poche ore in mano ai malviventi. Proprio per questo la polizia di Stato ha diffuso un comunicato ufficiale.

WhatsApp: il comunicato che parla della nuova truffa

“Molto spesso gli utenti, tratti in inganno dalla presunta conoscenza del mittente, non esitano ad assecondare la richiesta, rispondendo al messaggio, ignari di essere vittime di una truffa”. Rispondendo agli hacker, “il codice inviato consente ai cybercriminali di impadronirsi dell’account WhatsApp e di sfruttare il servizio di messaggistica istantanea per compiere ulteriori frodi utilizzando il numero di telefono della vittima. Questi riescono ad avere accesso ai contatti salvati nella rubrica, innescando una sorta di catena di Sant’Antonio: il profilo WhatsApp dell’utente che ci richiede di inviargli il codice è effettivamente un nostro contatto, che a sua volta ha avuto la violazione del suo account attraverso la stessa condotta fraudolenta. Invitiamo pertanto tutti a verificare le fonti e a non cliccare mai sui link sospetti presenti nei messaggi.“