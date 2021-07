Postepay e truffe: ritorna il messaggio phishing del mese scorso

Tutte le persone che non hanno mai sentito parlare di phishing farebbero meglio a documentarsi, soprattutto se utilizzano stabilmente uno smartphone o Internet in generale. Si tratta di una delle pratiche più difficili da scoprire quando si tratta di una truffa, delle vere e proprie macchine da inganno che anche i più esperti faticano a riconoscere.

Durante l’ultimo periodo quelli più presi di mira dai truffatori con metodi phishing incredibili sarebbero gli utenti Postepay. La motivazione starebbe nella grande presenza sul territorio italiano della famosa carta gialla, la quale quindi sarebbe diventata l’obiettivo principale. Il nuovo messaggio sarebbe stato diffuso a macchia d’olio proprio durante questi giorni.

Postepay: questo è il messaggio che dovete assolutamente evitare

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :