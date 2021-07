Da quando sono nati, i social network hanno svolto la funzione di strumento principe per la diffusione di notizie, spesso fake. Questa volta tocca a TikTok dove, da diversi giorni, sta impazzando tra gli utenti una strana profezia sulla Fine del Mondo. Stando al contenuto, l’apocalisse dovrebbe arrivare il prossimo 1 agosto. Sono molti i giovanissimi preoccupati che stanno rispondendo a questo funesto oracolo. Facciamo chiarezza sul suo contenuto e su quanto sta succedendo nel famoso social network.

TikTok e la profezia sulla Fine del Mondo

Vi ricordate quando, diversi giorni fa, qui su Tecnoandroid, vi avevamo parlato dell’aggiornamento sulla profezia Maya in merito alla Fine del Mondo? In pratica sul web si era diffusa la notizia per cui questo popolo, avendo commesso un errore di battitura, non si stava riferendo al 2012, ma all’anno 2021.

Da qui si è scatenato un putiferio fatto di ipotesi, congetture e addirittura studi e ricerche di esperti in storia delle popolazioni antiche sudamericane. Un pot-pourri davvero incredibile che solo a sentirlo faceva accapponare la pelle per la quantità di fake news in esso contenuto. Ma questa fine del mondo è arrivata anche su TikTok e come si poteva immaginare ha destato la preoccupazione isterica di tanti giovanissimi registrati.

Tutto è nato da un video pubblicato da un utente che spiegava proprio la nuova teoria sulla Fine del Mondo dei Maya. È quasi scontato dire che in poco tempo ha raggiunto un’infinità di visualizzazioni, si parla di quasi 300.000. Senza tener conto dei like che hanno superato i 40mila.

A questo si sono aggiunti i video preoccupati di molti altri utenti che si stanno chiedendo se quanto detto sulla Fine del Mondo, dei Maya e dell’1 agosto è vero o sono solo bufale. Tale dubbio è giustificabile solo per l’età degli iscritti, anche se le loro menti pensanti dovrebbero già funzionare a dovere e non incepparsi di fronte a questi argomenti.

Il video pubblicato da Funweek sul suo canale YouTube contente l’aggiornamento della profezia recita così:

“Secondo il calendario Maya la fine del mondo sarebbe dovuta arrivare il 21 dicembre 2012. Gli ultimi studi, però, ritengono questa data errata. Il calendario Maya presenterebbe un antico errore di battitura, che spingerebbe la data in un futuro decisamente imminente. La fine del mondo sarebbe ora stabilita in una data che va dal 21 giugno al 31 dicembre 2021. Dobbiamo cominciare ad avere paura? Ci sarà qualcosa di vero in questa teoria?“.