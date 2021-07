È uscito il nuovo update dei Maya che corregge un problema nelle loro profezie. Secondo alcuni ricercatori questo popolo avrebbe sbagliato a scrivere due numeri. Un errore di scrittura avrebbe indicato il 2012 come anno della fine del mondo. Al contrario la data corretta sarebbe entro dicembre 2021. Un’inversione di numeri ha risvegliato l’odio per le profezie di questo popolo. Scopriamo tutti i dettagli.

Maya: per un corretto funzionamento occorre aggiornare le profezie

Se volete accedere alle vere intenzioni predittive del popolo Maya occorre aggiornare le profezie. L’update è stato rilasciato il mese scorso quando, secondo alcuni ricercatori, i manoscritti presenterebbero un antico errore di battitura.

Secondo recenti teorie, dopo aver accuratamente tradotto il calendario Maya, sembra che l’evento in programma sia stato erroneamente indicato per il 21 dicembre 2012. Tutti si erano presentati per il Rave Party apocalittico, ma in realtà la protagonista, ovvero la fine del mondo, non era mai arrivata.

Trovato antico errore di battitura Maya: Apocalisse prevista per il 2021? https://t.co/5ylrkc1qeh

Meno male! Temevo di aver perso l'occasione. — Gianluca di Castri (@G_di_Castri) June 18, 2021

Il motivo? Tutti ci avevano comunicato le profezie con la data sbagliata. O meglio, i Maya si erano confusi e, nello scrivere, avevano invertito le ultime due cifre. Essendo in gioco la fine della specie umana non si trattava di un errore di poco conto. Illusi quindi tutti i sentimenti e le preoccupazioni di chi davvero ci crede a queste cose. Senza parlare poi di coloro che hanno acquistato una casa anti apocalisse.

Insomma, adesso l‘intervallo di tempo, giustamente direi, è stato allungato. Non è che la fine del mondo può stare a giocare con sviste di questo tipo. Il suo programma è fitto e prima della Terra ha altri pianeti sconosciuti da distruggere. Quindi con le profezie non si scherza! Ricordatevelo ricercatori e sedicenti interpreti del Nostradamus di noi altri.

Restate sintonizzati sul calendario Maya per ricevere le ultime news sulle hit delle profezie del momento. Nel frattempo non pensateci troppo e non rovinatevi la vita. L’attesa logora e l’ansia lo fa ancora di più.