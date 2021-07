WindTre assicura importanti tariffe per la telefonia mobile nel corso di queste settimane. Tutti gli utenti potranno accedere ad offerte low cost molto vantaggiose in opposizione a Iliad e alle sue tariffe. Tra le occasioni da non perdere gli utenti che intendono cambiare operatore possono passare alla WindTre Star+.

WindTre contro Iliad con la tariffa da 100 Giga

La WindTre Star+ si presenta come una delle migliori promozioni per quanto concerne le soglie di consumo e per i prezzi di rinnovo. Nel dettaglio, gli abbonati che optano per la Star+ riceveranno chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti con 100 Giga per la connessione di rete. Il costo per il rinnovo mensile della tariffa sarà di 7,99 euro.

WindTre prevede per questa promozione una serie di condizioni aggiuntive per la sottoscrizione. In primo luogo tutti coloro che sono interessati dovranno corrispondere una quota una tantum di 10 euro per le spese di attivazione e per il rilascio della stessa SIM.

Coloro che intendono cambiare operatore e passare a WindTre con questa promozione dovremmo inoltre esercitare la portabilità del numero. Il listino aggiornato di WindTre assicura questa tariffa solo ed esclusivamente ai clienti che mantengono il numero da altro gestore ed in particolar modo da TIM, Vodafone e Iliad.

I possibili clienti interessati del gestore arancione dovranno recarsi per informazioni ed attivazione presso uno punti vendita di WindTre sul territorio nazionale. Per ora il provider non assicura la disponibilità di questa ricaricabile attraverso il sito internet ufficiale. Per la portabilità del numero saranno necessari sino a 3 giorni lavorativi.