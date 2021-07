I nuovi clienti WindTre hanno a disposizione un listino offerte particolarmente ampio dal quale poter scegliere l’opzione più adeguata alle proprie esigenze. Ogni tariffa prevede quantità di minuti, SMS e Giga di traffico dati differenti, spesso proposte in rapporto all’età degli utenti. Soltanto le offerte del pacchetto All Inclusive non prevedono alcun vincolo di attivazione legato all’età o al gestore di provenienza. Tutti hanno la possibilità di richiedere le offerte incluse, tra le quali attira l’attenzione la Unlimited 5G.

WindTre Unlimited 5G: come attivare l’offerta!

La WindTre Unlimited 5G è l’offerta che permette di ricevere i contenuti più abbondanti. I clienti che ne richiedono l’attivazione, infatti, hanno la possibilità di usufruire mensilmente dei seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

200 Minuti verso l’Estero

Giga illimitati alla massima velocità disponibile

Call Center senza attesa

Il costo di rinnovo della tariffa WindTre è di 29,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno affrontare la spesa tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

L’attivazione della tariffa può essere attivata accedendo al sito ufficiale del gestore, seguendo i passaggi suggeriti al fine di poter portare a termine l’operazione e ricevere la SIM tramite corriere. La spedizione non necessita di alcuna spesa extra in quanto offerta gratuitamente dal gestore, così come l‘attivazione della Unlimited di WindTre, che richiede una spesa iniziale di soli 10,00 euro per l’acquisto della SIM. Nel caso in cui non si desideri procedere con l’acquisto online, il gestore consente di attivare la tariffa anche presso uno dei suoi numerosi punti vendita.