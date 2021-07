Gli scienziati della NASA hanno confermato che Perseverance è pronto a scovare qualsiasi segno di vita su Marte. Il rover non si arrende ed è più agguerrito che mai. Nel Pianeta Rosso infatti potrebbero nascondersi prove a conferma della presenza di antiche forme vitali. Ecco tutti i dettagli della missione e l’impatto che potrebbe avere un esito positivo nella ricerca.

Tutti, dopo l’ultimo annuncio della NASA, si stanno chiedendo quale sia l’obbiettivo dell’attuale missione del rover Perseverance su Marte. A dare risposta a questa domanda è stato proprio Ken Farley, scienziato impegnato nel progetto, in occasione della conferenza stampa indetta per comunicare i primi risultati ottenuti.

Farley ha dichiarato: “Stiamo guardando molto, molto indietro nella storia del sistema solare. Questo significa che, se c’è traccia di vita, ci aspettiamo che sia solo microbica“. Quindi, cosa c’è di meglio se non le rocce che si trovano proprio nel cratere Jezero, formatosi a seguito dello schianto di un meteorite?

A spingerli verso quella zona di Marte, visibile nel tweet qui sotto riportato, è la convinzione, da parte del team di ricerca, che l’impatto dell’enorme asteroide avrebbe prodotto un ambiente favorevole alle forme di vita che stanno cercando. Sarà proprio lì che Perseverance preleverà il primo campione di roccia.

Up ahead: the target spot where I plan to collect my first-ever sample of Martian rock. I have everything I need with me to get the job done. First is to collect detailed, close-up science of the rock, then comes the coring.

Why and how I’ll sample here: https://t.co/MYw9RoDbGj pic.twitter.com/EPHJVmJH6n

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 21, 2021