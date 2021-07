wifi-italia-crescono-le-reti-federate-che-offrono-internet-gratis

Continuano a crescere le reti federate di WiFi Italia che, ormai in gran parte del territorio nazionale, offrono una connessione a internet completamente gratis. Sta riscontrando un enorme successo questo progetto, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato da Infratel Italia e TIM. Ciò non solo per quanto riguarda la soddisfazione dei cittadini, ma anche per il numero di adesioni dei Comuni che ogni giorno decidono di unirsi a WiFi Piazza Italia. Ecco le ultime news.

WiFi Italia: un progetto che connette gli italiani

WiFi Italia è il progetto per eccellenza che connette gli italiani a una rete internet completamente gratuita. Disponibile già in 3.660 tra Comuni e Ospedali, questo servizio è davvero interessante perché sviluppa e diffonde la digitalizzazione del nostro Paese.

“Con l’adesione al progetto #PiazzaWiFiItalia la nostra amministrazione implementa le opportunità di comunicazione grazie alla tecnologia digitale”.

Saverio Zavettieri, Sindaco di #BovaMarina, @La_Calabria, racconta dell’adesione al progetto @MISE_GOV 👇https://t.co/VNcK5mNhK2 pic.twitter.com/cEPaMoyLcw — Infratel (@Infratel_Italia) July 13, 2021

Accedere a WiFi Italia è molto semplice e veloce. Per prima cosa è necessario scaricare l’app ufficiale wifi.italia.it, disponibile sul sito del progetto, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS.

Una volta installata sul proprio device, trattasi di smartphone o tablet, bisogna iniziare e completare il processo di registrazione dell’utente. L’operazione è richiesta una sola volta e non sarà più necessario autenticarsi per poter accedere agli HotSpot gratuiti disseminati sul territorio dove è attiva WiFi Italia.

Infatti, sarà l’applicazione stessa a riconoscere un punto di accesso e così collegarsi autonomamente senza che l’utente debba preoccuparsi di nulla. Navigare in internet, aggiornare le app o eseguire l’update del proprio dispositivo non costerà nulla. Per vedere in streaming film e serie TV non saranno più consumati i Giga del piano tariffario attivo.

Niente male davvero! Continuano quindi le adesioni e con esse la possibilità di accedere a una rete completamente gratuita. Tra l’altro, chi abita vicino a un ripetitore di segnale potrebbe addirittura decidere di chiudere qualsiasi contratto che ha in essere per la linea fissa. Dalla mappa interattiva del sito ufficiale si possono vedere tutti i punti di accesso di WiFi Italia.

Insomma, WiFi Italia garantisce connessione a tutti, indistintamente, siano essi residenti in quel Comune, turisti o semplicemente utenti di passaggio. Nessuna differenza, se hai l’app ti puoi connettere quando vuoi e ovunque il servizio è disponibile.