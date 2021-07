Nel corso del mese di Luglio, Iliad mette a disposizione di tutti i suoi clienti la tariffa Flash 120. Questa ricaricabile si conferma la più valida dell’estate. Il pacchetto previsto per gli abbonati prevede un costo mensile di 9,99 euro con consumi illimitati per chiamate e SMS più 120 Giga per la navigazione internet.

Iliad, gli scenari del futuro tra il lancio del 5G e l’addio al 3G

A completare il ticket della Flash 120 ci sono anche una serie di servizi aggiuntivi. Tra i più importanti, ad esempio, spicca l’opzione 5G. Il gestore francese nel corso di queste settimane ha dimostrato una controtendenza commerciale rispetto ai suoi principali rivali in Italia. Iliad, infatti, a differenza di TIM, Vodafone e WindTre non prevede alcun extra per la connessione di rete ad alte velocità.

Gli investimenti di Iliad per il 5G caratterizzano già la quotidianità dell’operatore, ma sono improntati con la prospettiva del 2022 con la precisa volontà di estendere ancor di più la copertura.

Il consolidamento della rete 5G di Iliad porterà poi ad una serie di cambiamenti per gli stessi utenti. In corrispondenza del rilascio delle reti internet di nuova generazione, sarà infatti possibile un processo di dismissione per le linee 3G. L

Iliad potrebbe quindi pareggiare il processo che già Vodafone e TIM hanno aperto, circa l’abbandono progressivo delle reti 3G in Italia. Le tempistiche però sono un po’ più dilatate. Dato che l’operatore francese ancora non garantisce copertura omogenea del territorio, il 3G resterà un asset strategico almeno sino al prossimo 2022.