ho. Mobile: offerte da 100GB contro Kena Mobile con l'opzione "Riparti"

Riuscire oggi a battere un gestore virtuale risulta difficile anche per tutte quelle aziende che nel settore della telefonia mobile sono navigate. Colossi del calibro di Tim e Vodafone stanno infatti faticando tantissimo a battere la concorrenza, la quale ancora una volta si dimostra all’altezza. Tutte le offerte disponibili da parte dei gestori virtuali ed in particolar modo da parte di ho. Mobile, stanno raccogliendo un gran successo. Ci sono in questo caso tre soluzioni nuove e con la promo “Riparti” che permette di evitare di spendere ulteriori soldi quando finiscono i giga, bloccando la navigazione.

“Una volta finiti i giga della tua offerta, blocchiamo la navigazione per non farti spendere un centesimo in più e avere sempre il pieno controllo della tua spesa. Per riprendere a navigare puoi fare Riparti quando vuoi e iniziare un nuovo ciclo di un mese al solito prezzo.

Nessuna spesa imprevista sui giga. Nessuno spreco.”

ho. Mobile: numerose offerte nuove sbancano la concorrenza

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile: