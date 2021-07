ho. Mobile ancora sul pezzo con 3 offerte fino a 100GB e un regalo

Non tutti i gestori virtuali riescono ad adattarsi alle esigenze del possibile pubblico in arrivo, tranne alcuni nomi altisonanti. Tra questi rientra di diritto anche ho. Mobile, provider molto pubblicizzato ultimamente grazie anche alla sua storia che parla di risparmio ma anche di quantità dei contenuti.

Sono disponibili altre tre offerte molto interessanti fino a 100 giga, con una promo di fianco che permetterà di stoppare la navigazione qualora dovessero terminare i giga. Si chiama “Riparti“.

“Una volta finiti i giga della tua offerta, blocchiamo la navigazione per non farti spendere un centesimo in più e avere sempre il pieno controllo della tua spesa. Per riprendere a navigare puoi fare Riparti quando vuoi e iniziare un nuovo ciclo di un mese al solito prezzo.

Nessuna spesa imprevista sui giga. Nessuno spreco.”

ho. Mobile: nuove offerte per tutti gli utenti di ogni gestore

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile: