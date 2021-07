Uno dei titoli più attesi per le prossime settimane su Netflix è senza dubbio alcuno La casa di carta. A più di un anno dall’arrivo della quarta stagione, gli appassionati della serie tv spagnola guardano con grande interesse all’arrivo dei nuovi episodi, gli ultimi della fortunata produzione spagnola.

La casa di carta, a Settembre e Dicembre i nuovi episodi

Come noto, anche La casa di carta è stata caratterizzata dai ritardi per la produzione. A causa dei rigidi protocolli sanitari che hanno accompagnato le riprese in Spagna come in altre nazioni, l’uscita della serie tv è stata rimandata rispetto agli iniziali progetti di Netflix.

Proprio Netflix nelle scorse settimane ha annunciato la fine delle riprese. Il tanto atteso annuncio di Netflix è arrivato attraverso i canali social ufficiali. Sempre la tv streaming in precedenza aveva pubblicato una locandina promozionale per l’arrivo della serie tv.

Gli appassionati de La casa di carta a questo punto si chiedono soltanto quale sarà la data per la prima messa in onda. Netflix ha già segnato sul suo calendario il giorno del 3 Settembre 2021. Proprio in tale data, infatti, saranno rilasciati i primi episodi della quinta stagione.

L’ultima stagione de La casa di carta sarà divisa in due parti. Se la prima parte sarà sulla piattaforma a Settembre, la seconda sarà disponibile il prossimo Dicembre. Le sorprese per gli appassionati non sono finite. In vista della conclusione della fortunata serie tv, Netflix è già al lavoro per possibili spin off de La casa di carta da proporre a partire dal 2022.