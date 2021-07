SIM che valgono più degli smartphone: ecco i numeri di telefono più preziosi

Quando si possiede uno smartphone si pensa al grande valore che questo possiede in termini di prezzo. Ovviamente ci sono persone che non valutano la possibilità che qualcosa all’interno di quel dispositivo mobile possa detenere un valore ancora superiore allo smartphone stesso.

Questo è quanto può accadere nel caso di alcune schede SIM, le quali risultano rare e molto ricercate da alcuni collezionisti in giro per il mondo. Il tutto semplicemente perché il numero associato ad esse potrebbe essere molto raro per la sua composizione. Sono tante infatti le notizie che si possono trovare sul web in merito a tanti numeri telefonici che potrebbero valere delle vere e proprie piccole fortune. Le utenze in questione sono molto rare e presentano, come detto, delle composizioni davvero strambe ed inusuali. Ci sono casi in cui un determinato numero vada a ripetersi per più volte all’interno dello stesso numero telefonico, o magari alcune combinazioni di numeri che si intrecciano in maniera molto singolare. Proprio durante gli scorsi mesi, la celebre trasmissione televisiva Le Iene aveva indetto un’asta con scopo benefico.

SIM: la grande iniziativa che ha generato grossi guadagni per la ricerca contro il cancro

In basso trovate la lista con i numeri, ovviamente parzialmente nascosti, delle SIM che hanno generato circa 14 mila euro di guadagni donati all’Istituto Nazionale Tumori per favorire la ricerca.