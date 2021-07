Telegram: il nuovo aggiornamento che modifica la chat per sempre

Anche Telegram come WhatsApp si aggiorna frequentemente, includendo tantissime nuove soluzioni che fanno dunque parte della piattaforma. Con gli 81 milioni di utenti guadagnati nel solo 2021, la piattaforma si afferma tra le migliori e con questo nuovo update lo farà ancora di più.

In basso potete trovare infatti la lista con tutti i cambiamenti apportati dal nuovo aggiornamento che influisce soprattutto sulle videochiamate.

Telegram: cosa cambia con il nuovo aggiornamento riportato durante le scorse settimane

Videochiamate di gruppo e sfondi animati

Videochiamate di gruppo

• Avvia videoconferenze di gruppo dalle chat vocali in qualsiasi gruppo.

• Condividi il tuo schermo o il video dalla tua fotocamera con un massimo di 30 partecipanti (il limite sarà presto aumentato).

• Parla con un numero illimitato di partecipanti senza la parte video.

• Crea chat vocali dal profilo di qualsiasi gruppo in cui sei amministratore.

• Le videochiamate di gruppo sono supportate nativamente su tutti i dispositivi, compresi iPad e laptop.

Sfondi animati

• Scopri gli sfondi animati per le chat – per la prima volta in un’app di messaggistica! Questi sfondi sfumati multicolore sono generati con un algoritmo e si muovono in modo meraviglioso ogni volta che invii un messaggio.

• Crea i tuoi sfondi nelle Impostazioni di Aspetto selezionando combinazioni uniche di colori e applicando uno tra decine di modelli.

• Condividi i tuoi sfondi animati con amici e familiari per fargli scoprire un nuovo livello di esperienza di messaggistica.

• Scegli tra decine di nuovi splendidi sfondi animati in Impostazioni di Aspetto > Sfondo chat.

• È possibile intravedere gli sfondi sia nella parte alta che in quella bassa della chat.

Animazioni per l’invio di messaggi

• Invia messaggi con animazioni migliorate – il tuo testo inserito si trasforma dolcemente nella bolla del messaggio mentre vola nella chat.

• Gli sticker e le emoji animate che invii saltano nella chat direttamente dal pannello degli sticker.

Altre icone app

• Cambia l’icona della tua app con uno dei nuovi loghi sfumati in Impostazioni > Aspetto.

Promemoria per le informazioni di accesso

• Conferma che il tuo numero di telefono è aggiornato grazie al nuovo avviso che compare nelle Impostazioni.

• Ora riceverai una notifica da Telegram ogni volta che le tue impostazioni della Verifica in due passaggi vengono modificate.

Più informazioni su questo aggiornamento:

https://telegram.org/blog/group-video-calls/it