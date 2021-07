ho. Mobile: tutti battuti i gestori virtuali, 3 offerte da 100GB e opzione Riparti

Sembrano molto meno usuali di quelli che tutti conoscono ma allo stesso tempo stanno rivestendo grande importanza. Di cosa si tratta? Semplice, dei gestori virtuali che ormai hanno in mano il mondo della telefonia.

Da quando la qualità dei provider virtuali è cresciuta ci sono aziende come ho. Mobile ad esempio che riesco a farla da padrone. In questo momento poi il nostro gestore sul sito ufficiale può vantare tre offerte di livello, le quali sono affiancate dalla promo “Riparti“. Questa permette di evitare di sforare quando finiscono i giga e quindi di spendere altri soldi dal credito.

“Una volta finiti i giga della tua offerta, blocchiamo la navigazione per non farti spendere un centesimo in più e avere sempre il pieno controllo della tua spesa. Per riprendere a navigare puoi fare Riparti quando vuoi e iniziare un nuovo ciclo di un mese al solito prezzo.

Nessuna spesa imprevista sui giga. Nessuno spreco.”

ho. Mobile e le sue offerte migliori

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile: