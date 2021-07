Come si suol dire “non tutti i mali vengono per nuocere”, vero? Possiamo proprio dirlo forte. Infatti, grazie allo sgambetto di DAZN a Sky, portandogli via l’esclusiva sulla Serie A, quest’anno lo sport costerà decisamente meno. Si parla di un risparmio quasi della metà. Ecco i dettagli della nuova situazione e il costo medio per assistere allo sport senza rinunce.

DAZN: rispetto a prima lo sport quest’anno costa la metà

Secondo quanto riportato in un interessante articolo de il Sole 24 Ore, nella stagione passata, un utente medio, per assistere agli eventi sportivi più importanti, tra cui Serie A e Uefa Champions League, doveva sborsare almeno 500 euro all’anno.

Secondo il noto quotidiano nazionale “la soluzione più economica per seguire le stesse competizioni (esclusa la neonata Conference League) era il doppio abbonamento a DAZN e Now Tv, il servizio streaming on demand di Sky: 9,99 euro al mese il primo, 29,99 euro per il pass sport mensile del secondo. Quasi 480 euro in 12 mesi. Sul satellite, invece, Sky proponeva il voucher per usufruire anche dell’offerta di DAZN, per gli abbonati con i pacchetti calcio e sport attivi: 48 euro al mese per i primi 12 mesi, più 7,99 euro mensili per chi era cliente da meno di tre anni“.

Con TIMVISION costi dimezzati

Per chi aderisce al servizio di TIMVISION, che include DAZN e Infinity+, potrà godere del pacchetto sport completo a soli 19,99 euro al mese, per 12 mesi. Ai quali dovranno essere aggiunti 9,99 euro una tantum per l’attivazione se a sottoscrivere l’offerta è un nuovo cliente.

Quindi, grazie al pacchetto di TIMVISION, facendo i conti della serva, a 240 euro all’anno per i già clienti TIM o a 250 euro all’anno per quelli nuovi, sono inclusi:

DAZN con tutta la Serie A TIM (10 partite su 10 per ogni turno, di cui 7 in esclusiva), la UEFA Europa League e i migliori match della UEFA Conference League ;

con tutta la (10 partite su 10 per ogni turno, di cui 7 in esclusiva), la e i migliori match della ; la Uefa Champions League di Infinity+ ;

di ; tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020, da vivere con Eurosport Player (incluso in TIMVISION per 12 mesi).