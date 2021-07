Come sicuramente avrete letto in qualche nostro precedente articolo sull’argomento, durante le ultime ore sono apparsi dei riferimenti alla beta di Gran Turismo 7 sul portale PlayStation Experience. Inoltre, sembra che secondo alcuni insider questo potrebbe essere un chiaro indizio dell’arrivo di un evento grandioso a tema Sony. Andiamo a scoprire di seguito maggiori dettagli a riguardo.

PlayStation: l’annuncio dell’evento potrebbe essere ormai vicino

L’utente Okami su Twitter ha fatto notare scherzando che, pubblicando un’immagine con la descrizione dell’app PlayStation Experience, questa app è stata creata nel 2017 solo con lo scopo di supportare lo show trasmesso in tutto il mondo da Anaheim, in California. Già lo stesso fatto che le prime info sulla beta del racing game in arrivo solo sulle console Sony siano comparse proprio su PlayStation Experience potrebbe non essere un qualcosa di casuale. È possibile infatti che il reveal ufficiale della versione di prova di Gran Turismo 87 sia uno dei tanti annunci che avremo modo di vedere durante il PlayStation Experience 2021.

Di fatto, l’ultimo State of Play non ha visto la presenza di esclusive decisamente importanti come di God of War 2 e Horizon Forbidden West. Dunque, è senza ombra di dubbio possibile che tra non molto il colosso deciderà di mostrare al grande pubblico questi prodotti e tanti altri nei prossimi mesi.

Ora siamo in attesa di capire quale sarà il futuro di PlayStation 5, mentre ci rimandiamo ad altri nostri articoli che hanno trattato dello State of Play e di altre notizie che riguardano sconti del PlayStation Store.