Dopo aver rivelato il calciatore che sarà sulla copertina del gioco, EA Sports ha pubblicato il video del trailer ufficiale di FIFA 22 sul suo canale YouTube. Inoltre sono tantissime le novità svelate sul sito ufficiale che attendono i fan di questo videogame. Scopriamo insieme tutto quello che sappiamo su FIFA 22 e che Electronic Arts ha deciso di annunciare.

FIFA 22: ecco il nuovo volto di copertina

Iniziamo subito col rivelarvi chi Electronic Arts ha scelto come nuovo volto di copertina per FIFA 22. Si tratta dell’attaccante francese del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé che ha accolto con sorpresa ed emozione la notizia:

“Essere nuovamente sulle copertine FIFA è fantastico. Ho un rapporto molto speciale con il videogioco e non vedo l’ora di godermi FIFA 22 insieme a tutti voi“.

Ecco infatti il tweet di bentornato a Mbappé dell’account ufficiale di EA Sports Italia.

Fieri di dare il bentornato a @KMbappe

La cover star 🌟 di #FIFA22

Stay tuned per il reveal dell'11 luglio 👉https://t.co/Ikkzhtst7W pic.twitter.com/SvktBpHips — EA SPORTS FIFA ITA (@EA_FIFA_Italia) July 9, 2021

Tuttavia questa non è l’unica novità in cantiere per questo videogame che è a pieno titolo tra quelli più amati in assoluto nel mondo. Infatti domenica EA Sports ha pubblicato il trailer originale del gioco.

Ecco il video del trailer originale

EA Sports, sul suo canale ufficiale di YouTube, ha da poco pubblicato il video del trailer originale di FIFA 22, il nuovo capitolo della saga del videogame di calcio più famoso di sempre. Insieme a questa, è stata annunciata anche un’altra novità. Si tratta della nuovissima HyperMotion Technology che promette di rivoluzionare il gameplay calcistico.

#FIFA22 Powered by Football

Con la nuova HyperMotion Technology, benvenuti alla rivoluzione del gameplay calcistico 🎮⚽️ pic.twitter.com/9qLDyMSLFU — EA SPORTS FIFA ITA (@EA_FIFA_Italia) July 11, 2021

Così viene descritta sul sito ufficiale di FIFA 22 dove è anche possibile prenotare il gioco: “La nuova rivoluzionaria tecnologia HyperMotion rende ancora più avvincente ogni partita in qualsiasi modalità di FIFA 22 su console PlayStation®5, Xbox Series X|S e Stadia“.

Chi prenota il videogame entro l’11 agosto riceverà un fantastico regalo. Si tratta di un giocatore Eroi FUT non scambiabile. Fantastico vero? Ora però, nell’attesa che diventi disponibile, godiamoci il nuovo gioco in questo trailer mozzafiato.