CoopVoce: con tre offerte fino a 50GB la concorrenza soccombe, ecco le EVO

Tutti i gestori che pian piano si stanno prendendo il mondo della telefonia appartengono anche alla schiera dei provider virtuali. Questi sono molti di più di quanto gli utenti possano credere, dal momento che l’esperienza passata dei migliori esponenti avrebbe fatto da apripista per molte altre aziende negli ultimi tempi.

Esistono infatti i nomi dei quali il pubblico tende a fidarsi di più, soprattutto dopo esperienze nettamente positivo. Tra questi c’è anche CoopVoce, provider virtuale italiano che sta riuscendo a mettere in difficoltà anche le aziende più forti. Il merito sta nel cambio di strategia effettuato, il quale avrebbe comportato un aumento dei contenuti e il mantenimento dei prezzi su una linea molto bassa. CoopVoce dunque continua anche per quanto riguarda il mese di luglio con le sue migliori offerte, quelli appartenenti alla linea Evolution. Sono tutte disponibili sul sito ufficiale con prezzi a partire da 4,50 € al mese per sempre.

CoopVoce: bastano pochi euro per avere le migliori promo EVO

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS