Per questo mese il noto operatore telefonico TIM ha deciso di proporre ad alcuni suoi clienti selezionati delle nuove offerte davvero conveniente ed interessanti. Si tratta in particolare di offerte appartenenti alla serie xTE e che prevedono giga e minuti illimitati ad un prezzo di partenza di 5,99 euro.

Come già accennato, il noto operatore telefonico ha deciso di fare una sorpresa ad alcuni suoi clienti invitandoli ad attivare delle nuove offerte piuttosto interessanti. In particolare, TIM sta invitando questi utenti ad attivare le promo in questione tramite l’invio di un SMS o tramite l’applicazione ufficiale. Vediamo brevemente di quali offerte xTE si tratta.

TIM xTE 5 M

Questa offerta è quella con il prezzo più basso rispetto alle altre. Nello specifico, gli utenti che la attiveranno potranno utilizzare 5 GB di traffico dati per navigare e minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il tutto ad un costo mensile di 5,99 euro.

TIM xTE 40 L

L’offerta in questione risulta essere abbastanza simile a quella precedente. Tuttavia, a differenza di quest’ultima, in questo caso gli utenti potranno utilizzare un maggiore quantitativo di giga per navigare pari a ben 40 GB. Rimangono poi i minuti di chiamate illimitate verso tutti, mentre il prezzo è di 11,99 euro al mese.

TIM xTE 30 XL

La terza offerta proposta dal noto operatore permette invece di poter sfruttare al mese 30 GB di traffico dati per navigare, sempre con inclusi minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo è pari invece a 17,99 euro.

TIM xTE 50 XL

L’ultima offerta proposta da TIM prevede minuti di chiamate illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati per navigare in internet. Il prezzo rimane invariato rispetto alla precedente offerta, ovvero 17,99 euro al mese.