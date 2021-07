CoopVoce e le 3 offerte EVO da 50GB: ecco tutti i prezzi mensili

Ogni gestore virtuale ormai detiene la sua cornice folta di pubblico, nonostante in passato le cose non siano andate troppo bene. Ce ne sono alcune che infatti avevano addirittura pensato in un certo momento di chiudere bottega, magari provando altre esperienze.

Pian piano però il fenomeno è aumentato, portando gli utenti a scegliere anche situazioni che prima non avrebbero mai preso in considerazione. Una di queste è sicuramente CoopVoce, l’azienda perfetta che riesce a conciliare tutto al suo interno tra contenuti, prezzi e soprattutto affidabilità. Gli utenti che hanno sottoscritto una delle promozioni del noto provider virtuale hanno riferito di non aver mai ricevuto brutte sorprese, invogliando così tutti gli altri a fare lo stesso. Sul sito ufficiale e poi sono presenti soluzioni davvero invitanti sotto ogni punto di vista, se solo si pensa al prezzo ma soprattutto ai contenuti che ogni mese vengono messi a disposizione.

CoopVoce: ecco le tre offerte Evolution con tutto incluso nel prezzo

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS