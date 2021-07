Non potevamo iniziare la domenica meglio di così. Infatti ci sono ottime notizie per tutti i fan di The 100. Finalmente l’emittente The CW ha dato l’ok a procedere. Tutti al lavoro quindi sul prequel approvato, di quella che ad oggi è una delle serie TV, disponibili a catalogo Netflix, più amate di sempre. Ripercorriamo ciò che ci ha portato a questa notizia seguendo le vive parole di Jason Rothenberg, il creatore di The 100.

The 100: dopo tanti dubbi finalmente c’è una certezza

Siamo rimasti tutti con il fiato sospeso per The 100, la serie TV prodotta da The CW, nota emittente statunitense. Un teen-drama davvero entusiasmante che ha tenuto incollati agli schermi i fan fino alla settima stagione che ha decretato la fine di questo titolo.

Abbiamo abbondantemente parlato di come il finale di stagione fosse già stato programmato dalla produzione fin dalla season 5. “The 100 8 non uscirà“, avevamo annunciato tutti. L’idea, da quel dì, fu quella di concludere tutto proprio con il centesimo episodio.

All 7 seasons of #The100 are now available on Netflix! https://t.co/yUFvAGUmnE — The 100 Writers Room (@The100writers) October 9, 2020

Tuttavia siamo sempre stati col dubbio che una nuova pellicola potesse dare un seguito a The 100. Nessuno voleva che tutto finisse così. Ad ogni modo, c’era molta incertezza e le idee non erano per nulla chiare, tanto che avevamo tutti cominciato a pensare al peggio. Poi, grazie a una lunga intervista rilasciata da Rothenberg, nella quale spiegava alcune scelte riguardo la settima stagione, ha risposto a una domanda davvero unica.

“Cosa ne pensi dello spin-off? Credi che avrà successo?” gli è stato chiesto. E lui, con la sua risposta, ci ha regalato una nuova speranza su cui aggrapparci per The 100: “Ho grandi speranze. Siamo in un periodo incerto, il Covid ha cambiato ogni cosa. Prendere decisioni è strano e ci vuole più tempo del normale, ma tutto procede. Ho poco da fare a questo punto del progetto. Sto aspettando che il telefono squilli. Probabilmente saprò la sorte dello show cinque minuti prima del resto del mondo“. Ma questa non fu la risposta corretta e, soprattutto, definitiva.

The long-gestating spinoff of #The100 is still in the works at @TheCW, according to boss Mark Pedowitz https://t.co/WBI02PPryj — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 25, 2021

The CW ha approvato il prequel della serie

Col passare del tempo però il futuro di The 100 ha sempre più preso forma. Fino ad oggi, giorno in cui abbiamo ricevuto notizia che The CW ha approvato il prequel di questa serie TV che ha letteralmente fatto innamorare i fan.

A confermarlo c’è sempre Rothenberg che recentemente ha dichiarato: “Mi hanno chiesto di sviluppare un prequel e c’erano diverse strade diverse che avremmo potuto seguire. Inizialmente volevo ambientarlo sull’arca ma poi ho cambiato idea perché aveva più senso per la storia che stavamo raccontando nella settima stagione“.

Non ci resta quindi che attendere nuovi sviluppi. Intanto l’ansia cresce nella speranza che questo prequel sia avvincente tanto quanto lo sono state le 7 stagioni di The 100.