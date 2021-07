Purtroppo alcuni addii sono obbligati da circostanze o scelte che non dipendono da noi. È questo il caso di un titolo molto apprezzato dai fan. Infatti The 100 chiude i battenti con la settima stagione. Non ci sarà mai un ottavo capitolo per questa serie TV di The CW disponibile su Netflix. Ecco perché non uscirà mai e tutti dovranno mettersi il cuore in pace!

The 100: l’addio era già stato programmato da molto tempo

Pare proprio che l’idea di concludere The 100 con la settima stagione era in programma già da molto tempo. Addirittura poco dopo la conclusione della season 5 di questa serie TV apocalittica.

A confermarlo c’è un’intervista rilasciata dall’ideatore e creatore di The 100, Jason Rothenberg, a Deadline che con molta naturalezza aveva dichiarato:

“L’uscita della quinta stagione è stato più o meno il periodo in cui abbiamo presentato un progetto alla alla rete per farci scrivere un finale, così da terminare lo spettacolo alla fine della settima stagione. A quel punto, abbiamo davvero iniziato a formulare il nostro finale“.

All 7 seasons of #The100 are now available on Netflix! https://t.co/yUFvAGUmnE — The 100 Writers Room (@The100writers) October 9, 2020

In pratica la scelta della produzione, già prima della realizzazione della sesta e settima stagione era quella di concludere The 100 proprio al centesimo episodio. Una notizia triste per tutti i fan di questa serie TV.

Nessuno spiraglio quindi per un’ipotetica season 8. Tutto si è fermato lì, con l’ultimo episodio di The 100 7. Nondimeno le parole di Rothenberg non lasciano spazio a dubbi:

“Abbiamo lottato per molto tempo affinché questa fosse l’ultima stagione perché crediamo che sia giusto terminare la serie finché il prodotto è ancora di qualità. Vogliamo che i fan restino col desiderio di averne ancora, piuttosto che trascinare la storia con i soliti cliché. Non so se lo Studio o il network ci avrebbero dato il via libera per l’ottava stagione, ma credo di sì. Ci hanno dato la libertà di sviluppare la storia così che quest’anno arrivassimo al centesimo episodio, quindi è probabile che avrebbero dato l’ok per nuove storie“.

Comunque, se la nostalgia è forte, esistono, 2 titoli simili a The 100 che vi faranno dimenticare di questa serie TV almeno per un po’ di tempo. Quanto basta per attendere l’arrivo del nuovo prequel in programma.