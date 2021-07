Realme GT è l’ultimo flagship del noto produttore cinese ma a quanto pare arriverà molto presto una nuova versione. Si tratta in particolare del prossimo Realme GT Master Edition e sarà molto probabilmente il primo smartphone che potrà vantare la presenza di un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Kodak.

Realme presenterà a breve il nuovo Realme GT Master Edition

Come già accennato, il noto produttore cinese Realme presenterà molto presto il suo nuovo smartphone di punta che disporrà di un comparto fotografico davvero notevole realizzato in collaborazione con Kodak. Stiamo parlando del nuovo Realme GT Master Edition e ora, grazie al sito web 91mobiles e al leaker OnLeaks, abbiamo diverse informazioni interessanti e renders.

Come è possibile osservare, il design del nuovo smartphone a marchio Realme non si discosterà molti rispetto a quello della versione standard. A cambiare, però, saranno le colorazioni disponibili. Il nuovo device, in particolare, disporrà di tre colorazioni, di cui una bianca, una color champagne e un’altra bianca con la backcover in similpelle. Sul retro saranno sempre presenti tre fotocamere, mentre la parte frontale sarà occupata da un ampio schermo con un foro laterale.

Dal punto di vista della scheda tecnica, invece, Realme GT Master Edition disporrà di un ampio display SuperAMOLED con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con risoluzione FullHD+. A differenza della versione standard, però, le prestazioni saranno affidate al nuovo processore Snapdragon 778 di casa Qualcomm, con tagli di memoria da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno.

Come il precedente modello, anche questo device sembra che sarà caratterizzato dall’elevato rapporto tra qualità e prezzo. Stando a quanto è emerso, infatti, lo smartphone costerà 399 euro nella versione base e 449 euro nella versione con più memoria.