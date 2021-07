Kena Mobile: le offerte di luglio fino a 100 giga con rimborso

Bisognerebbe spesso valutare tutte le opportunità che il mondo della telefonia offre, anche quelle all’apparenza più marginali. In realtà queste ultime sono diventate una delle soluzioni primarie per coloro che vogliono risparmiare non rinunciando ai contenuti. Si tratta dei gestori virtuali, provider che riescono ad offrire tantissimi aspetti positivi tra cui anche un buon risparmio sul prezzo mensile. Tra tutti uno di quelli più importanti risulta ormai da tempo Kena Mobile.

Il nostro gestore riesce a mettere a disposizione tre offerte piene di contenuti ma anche l’opportunità di avere un rimborso per ogni amico presentato. Si potrà avere 5 € per persona fino ad un massimo di 10 utenti per 50 € di rimborso.

Kena Mobile sbanca con le sue migliori offerte in assoluto

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: