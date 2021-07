Kena Mobile l’operatore virtuale degli ultimi anni ha aggiunto molte promo al suo catalogo In particolare, si tratta delle offerte Kena 9,99 SIM&GO e Kena 12,99 SIM&GO. Eccole descritte qui di seguito.

Kena Mobile: in cosa consistono le due nuove offerte Kena SIM&GO

L’operatore virtuale di TIM sta proponendo per il mese di luglio 2021 due offerte davvero interessanti. Nello specifico, si tratta delle offerte note come Kena 9,99 SIM&GO e Kena 12,99 SIM&GO e, per poterle attivare, sarà necessario acquistare i Blister da €10 euro contenenti la SIM di Kena Mobile direttamente presso i punti vendita Unieuro autorizzati. Ma cosa offrono queste offerte?

La prima promo è Kena 9,99 SIM&GO ed è rivolta a tutti i clienti che attiveranno un nuovo numero o che effettueranno la portabilità dagli altri operatori virtuali. Ad un costo di 9,99 euro al mese, in particolare, gli utenti avranno a disposizione ben 100 GB di traffico dati con connettività 4G ma non solo, dato che saranno inclusi anche minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri mobile e fissi nazionali ed SMS illimitati verso tutti.

La seconda promo, invece, è la Kena 12,99 SIM&GO e, in questo caso, è rivolta a tutti i clienti che hanno intenzione di effettuare la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici ed ha un costo di 12,99 euro al mese. Con l’offerta sono previsti 70 GB di traffico dati in 4G e sempre minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri ed SMS illimitati, anch’essi verso tutti. Vi ricordiamo che le offerte in questione, a detta dell’operatore, non subiranno cambiamenti o rimodulazioni nel tempo.