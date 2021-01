L’operatore virtuale Kena Mobile, secondo brand di TIM, ha lanciato dal 18 Gennaio 2021, il suo rinnovato portafoglio offerte, che sostituisce quasi del tutto quello precedente. Si potranno ottenere minuti, SMS e fino a 100 Giga con un nuovo prezzo mensile minimo pari a 7,99 euro al mese.

Entriamo nel dettaglio delle super offerte di Kena Mobile attraverso TIM

Kena Mobile ha rivoluzionato il suo portafoglio di offerte tariffarie disponibili nei negozi e online, lanciando in particolare le nuove offerte denominate rispettivamente Kena 9,99, Kena 7,99 Nuovi Numeri e Kena 12,99.

Invece, l’unica offerta che rimane invariata è quella principalmente dedicata alla navigazione dati, ossia Kena Internet 11,99, mentre tutte le altre precedenti offerte sono state chiuse in commercializzazione.

Si ricorda innanzitutto che Kena Mobile utilizza la rete di TIM in GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA e 4G LTE con una velocità di navigazione internet massima pari a 30 Mbps sia in download che in upload. Tutte le attuali offerte in commercio dell’operatore prevedono questo limite.

In dettaglio, la nuova offerta Kena 9,99 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese. Il costo di attivazione e il costo della SIM sono gratuiti.

Kena 9,99 è attivabile soltanto dai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero provenendo da Iliad e da qualsiasi operatore virtuale (escluso Very Mobile). Sono invece esclusi TIM, Vodafone e WINDTRE.

Nello specifico, ecco la lista degli operatori virtuali che può attivare Kena 9,99: PosteMobile, Lycamobile, CoopVoce, ho. Mobile, Tiscali, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Spusu, Welcome Italia, WithU Mobile.