CoopVoce: offerte shock da 4,50 euro al mese, ecco le 3 nuove EVOLUTION

Non è un mistero che i gestori virtuali si stiano pian piano ritagliando uno spazio di favore all’interno del mondo della telefonia. Sono infatti molte le realtà che piano piano sono arrivate là dove desideravano ormai da diversi anni, senza però aver raccolto abbastanza. Ci sono infatti i gestori che durante gli scorsi anni avevano dato l’impressione di dover presto terminare la loro corsa, dimostrandosi invece caparbi e riprendendo alla grande.

Uno su tutti è CoopVoce, provider virtuale che riesce a conciliare molteplici qualità all’interno delle sue offerte. Quest’oggi, differentemente dal passato, sono molto richieste anche per l’affidabilità, visto che nessuno ha mai trovato brutte sorprese dopo la sottoscrizione di un’offerta del provider. Sul sito ufficiale sono poi presenti offerte molto interessanti dal punto di vista del prezzo ma anche per quanto concerne i contenuti, tallone d’Achille secondo molti. Si tratta della famiglia di offerte che prende il nome di Evolution, la quale sarà ancora disponibile per un po’ di tempo a partire da 4,50 € al mese.

CoopVoce: ecco le promo EVO in esclusiva

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS