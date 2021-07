Airbus A350: ecco il video che svela i luoghi accessibili solo ai piloti

Siete pronti per un viaggio nei luoghi segreti e accessibili solo ai piloti degli aerei di linea? Benvenuti nelle segrete dell'Airbus A350! Ecco il video in cui un pilota ci accompagna nell'incredibile mondo degli aerei giganti Airbus. Non perdetevi questo articolo e guardate tutto d'un fiato questa fantastica clip.