Dopo mesi di indiscrezioni, Nintendo ha annunciato a sorpresa un nuovo modello di Nintendo Switch. Il Nintendo Switch OLED sfoggia uno schermo da 7 pollici e un supporto regolabile più ampio. Arriverà l’8 ottobre insieme a Metroid Dread e costerà circa 300 euro.

L’annuncio indica che include 64 GB di memoria interna, audio avanzato e una porta LAN cablata integrata nel dock. A parte il supporto HD nel dock, il trailer di debutto non fa menzione di miglioramenti delle prestazioni o supporto 4K e le specifiche tecniche di Nintendo confermano che raggiunge il massimo a 1080p in modalità TV. Arriverà nella finitura bianca e nera con un dock bianco, mostrato nel trailer e un set neon rosso/blu con un dock nero.

Nintendo Switch OLED non includerá miglioramenti delle prestazioni

La famiglia #NintendoSwitch si espande ancora! Disponibile dall'08/10, Nintendo Switch (modello OLED) combina la versatilità di Nintendo Switch con un nuovo schermo OLED da 7 pollici, uno stand regolabile più largo e altro ancora. Scopri di più: https://t.co/YGGYg0p1M8 pic.twitter.com/69vFsTzGom — Nintendo Italia (@NintendoItalia) July 6, 2021

Prima dell’annuncio, i rapporti suggerivano che il dispositivo avrebbe avuto uno schermo OLED da 7 pollici e un comparto grafico più veloce di Nvidia, in grado di riprodurre in 4K in modalità docked. Nintendo aveva precedentemente affermato che non avrebbe annunciato una revisione dell’hardware Switch quest’anno.

Il presidente di Nintendo afferma che la carenza di semiconduttori ha avuto un impatto sulla produzione di Switch. Ciò significa che lo Switch OLED rimodellato potrebbe essere difficile da trovare. Anche senza una revisione dell’hardware, tuttavia, gli attuali modelli Switch si stanno vendendo molto bene. Il sistema ha venduto quasi 80 milioni di unità in totale su entrambi i modelli disponibili, il che significa che ha battuto il popolare Nintendo 3DS. E anche il suo software non è stato trascurato, dato che il popolare gioco proprietario Animal Crossing: New Horizons ha venduto oltre 30 milioni di unità in totale.