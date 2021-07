Netflix: le novità sulla piattaforma continuano, ecco le serie tv e i film in arrivo

Preparatevi, perché questo mese Netflix ha deciso di tenerci occupati per tutta la durata dell’estate, a meno che non vi sia traccia di titoli da rimuovere per fare spazio alle nuove opere (come è accaduto recentemente). Ebbene, scopriamo insieme le serie tv, i film, i documentari e gli Anime più belli in arrivo.

Netflix: le opere più belle di Luglio

Film

giovedì 1 luglio

Labyrinth

The Legend Of Zorro

Lo specialista

Leatherface – Il massacro ha inizio

Non aprite quella porta

Turistas

Audible

venerdì 2 luglio

Fear Street parte 1

In vacanza su Marte

mercoledì 7 luglio

Major Grom: il medico della peste

venerdì 9 luglio

Fear Street parte 2 (Netflix)

The Water Man

Come sono diventato un supereroe

domenica 11 luglio

Croce e delizia

mercoledì 14 luglio

A Classic Horror Story

Guida alla famiglia perfetta (Netflix)

venerdì 16 luglio

Fear Street parte 3

mercoledì 21 luglio

Trollhunters: L’ascesa dei Titani

venerdì 23 luglio

L’ultima lettera d’amore

Blood Red Sky

venerdì 30 luglio

L’ultimo mercenario

Serie tv

giovedì 1 luglio

Legends Of Tomorrow 5

Young Royals

venerdì 2 luglio

Mortale 2

mercoledì 7 luglio

Cat People 2 (Netflix)

Pantano ’97 2

venerdì 9 luglio

Atypical 4

Virgin River 3

La cuoca di Castamar

Biohackers 2

Come diventare tiranni

martedì 13 luglio

Ridley Jones

The Good Doctor

giovedì 15 luglio

Non ho mai… 2

Beastars 2

venerdì 23 luglio

Sky Rojo 2

venerdì 30 luglio

Outer Banks 2 (Netflix)

Anime e Documentari su Netflix

Netflix pensa proprio a tutti, e per questo ecco che tra le proposte del mese di Luglio spuntano Anime e Documentari.

Giovedì 1 luglio

“Weathering with You”

Mercoledì 7 luglio

“I migliori amici dell’uomo”

Giovedì 8 luglio

“Resident Evil: Infinite Darkness”

“Elize Matsunaga: c’era una volta un crimine”

Mercoledì 14 luglio

“Heist: rapine incredibili”

Giovedì 15 luglio

“InuYasha”

Venerdì 23 luglio