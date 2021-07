Instagram è stato recentemente impegnato con una serie di iniziative per potenziare la sua piattaforma di social media e sfruttare le tecniche di monetizzazione. L’ultima di queste è una nuova funzione ‘Storie esclusive‘, scoperta dal reverse engineer e sviluppatore Android full stack Alessandro Paluzzi.

Il codice trovato da Paluzzi mostra il layout dell’opzione futura per pubblicare contenuti protetti da paywall, proprio come l’imminente funzione Super Follows di Twitter. Ciò consentirà ad alcuni utenti di Instagram di fornire contenuti a pagamento ai fan che pagano una tariffa regolare per accedervi

Instagram: la funzione non é ancora in fase di beta

Sebbene Instagram non abbia fatto annunci ufficiali riguardo a Exclusive Stories, il team di sviluppo ha confermato la scoperta dopo che i tweet di Paluzzi si sono diffusi. I test pubblici non sono ancora iniziati, né sono stati rilasciati dettagli, poiché Instagram sembra ancora prepararsi per un lancio effettivo.

Gli screenshot trapelati della funzione ‘Storie esclusive’ mostrano uno stadio avanzato di sviluppo, il che significa che arriverà sicuramente sulla piattaforma nel prossimo futuro. Secondo gli screenshot, questi post con paywall saranno distinti dalle normali storie da un marcato colore viola.

Ai creatori di storie esclusive verrà chiesto di condividere la loro storia anche come Highlight, in modo che ‘i fan abbiano sempre qualcosa da vedere quando si uniscono’. Alessandro Paluzzi ha anche scoperto una funzione NFT ‘da collezione’, i cui dettagli sono ancora meno chiari al momento. In sostanza, è un altro modo per consentire agli utenti di Instagram di vendere determinati beni virtuali in cambio di denaro, aumentando anche le entrate di Instagram.