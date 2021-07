Dopo che i leak avevano indicato che era in arrivo una versione migliorata di Ghost of Tsushima, oggi Sony lo ha confermato. La società ha annunciato ufficialmente Ghost of Tsushima: Director’s Cut, una nuova versione del gioco che sembra essere un incrocio tra un’edizione migliorata e un aggiornamento per PS5. Sebbene siano in arrivo nuove funzionalità per i giocatori PS5, coloro che non hanno effettuato l’aggiornamento da PS4 riceveranno anche i contenuti di Director’s Cut.

Innanzitutto, il Director’s Cut aggiunge una nuova espansione al gioco ambientato sull’isola di Iki, anch’essa invasa dai mongoli durante il periodo in cui è ambientato Ghost of Tsushima. Lo studio ha confermato che includerà ‘una storia completamente nuova e nuovi personaggi’, insieme a ‘ambienti nuovi di zecca da esplorare, nuove armature per Jin e per il suo cavallo, nuovi minigiochi, nuove tecniche, nuovi tipi di nemici e molto altro ancora.” Ci saranno anche nuovi trofei associati ai contenuti di Iki Island disponibili sia su PS4 che su PS5.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut arriverá il 20 agosto

I giocatori di PlayStation 5 riceveranno alcune nuove funzionalità specifiche per la loro piattaforma. Vedremo il supporto per il feedback tattile e i trigger adattivi del DualSense, insieme alle modalità di risoluzione 4K e ai target a 60 FPS. Anche i tempi di caricamento saranno migliorati e il gioco offrirà anche la sincronizzazione labiale per la voce fuori campo giapponese. Sfortunatamente, sembra che la sincronizzazione labiale giapponese sarà disponibile solo nella versione PS5, il che dipende dalla ‘capacità della PS5 di rendere i filmati in tempo reale’.

Se stai iniziando da zero, i contenuti di Director’s Cut saranno disponibili a partire dall’inizio dell’Atto 2 nel gioco base, anche se i giocatori PS4 potranno trasferire i propri salvataggi alla versione PS5. Inoltre, tutti i giocatori, indipendentemente dal fatto che acquistino o meno la Director’s Cut, riceveranno una patch con nuove opzioni di accessibilità, layout del controller e una nuova modalità di gioco per Ghost of Tsushima: Legends.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut costerà 59,99 euro su PlayStation 4 e 69,99 euro su PS5. Coloro che possiedono già Ghost of Tsushima su PS4 possono eseguire l’aggiornamento a Director’s Cut per 19,99 euro. Va notato che questo aggiornamento è separato dall’aggiornamento PS5, che costerà ulteriori 9,99 euro se possiedi già il Director’s Cut su PS4 o 29,99 euro se esegui l’aggiornamento da Ghost of Tsushima a Director’s Cut su PS5. Ghost of Tsushima: Director’s Cut uscirà il 20 agosto.