Iliad affronta la concorrenza con le sue promo del momento fino a 120GB

Davvero molto difficile battere un gestore come Iliad, il quale fa della quantità il suo valore principale all’interno delle offerte. Non mancano infatti i contenuti ideali per avere a che fare con il meglio nel mondo della telefonia mobile, il quale attualmente è dominato da questo gestore.

Tutte le altre aziende non fanno altro che rincorrere da oltre tre anni i prezzi di Iliad, i quali sono più bassi sul mercato. La convenienza infatti attira spesso anche utenti provenienti da gestori molto più blasonati come Vodafone e TIM, i quali ora hanno tanto da imparare dal noto provider proveniente dalla Francia. Secondo quanto riportato infatti le offerte disponibili ora sul sito ufficiale starebbero facendo il bello il cattivo tempo nel mondo della telefonia. Si tratta di due opzioni fantastiche che differiscono tra loro ma che sotto alcuni aspetti sono molto simili.

Iliad: fino a 120 giga in 5G sul sito ufficiale pagando solo 9,99 € al mese

Le due offerte viste fino ad ora sul sito di Iliad hanno mandato gli utenti nello spazio con tanti contenuti e con un costo estremamente basso. Ce ne sono in realtà due, o meglio almeno fino a ieri erano due.

Ricordiamo infatti che proprio durante la giornata di ieri alle 18 è scaduta la Flash 120, promozione con 120 giga in 5G e con minuti ed SMS illimitati verso tutti. Potrebbe però ritornare in questi giorni in pianta stabile, seguendo la stessa lunghezza d’onda utilizzata da Iliad con le ultime offerte tra cui la Giga 80 con tutto senza limiti e 80 giga in 4G. I prezzi di queste due offerte sono rispettivamente di 9,99 e 7,99 € al mese.