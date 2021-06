Promo: gli operatori telefonici lanciano le prime tariffe economiche estive

Un solo giorno al mese di Luglio e siamo ufficialmente nel bel mezzo dell’estate. Iniziamo quindi a preparare i bagagli per partire dopo un anno di lockdown e non vediamo l’ora di farlo. Ovviamente non possono mancare le promozioni realizzate appositamente per la stagione estiva. Queste sono pensate per i propri clienti o, in alcuni casi, per chi decide di cambiare compagnia. Ecco il sommario delle promo più convenienti.

Promo: le migliori per i mesi estivi

Fastweb Mobile

L’operatore virtuale Fastweb Mobile (che si appoggia a WINDTRE) ha anticipato gli altri gestori con la sua Promo Summer, che prevede il raddoppio dei giga per i primi 3 mesi. Le offerte Mobile sono:

Fastweb NeXXt Mobile (7,95 euro al mese) : telefonate illimitate (anche verso 60 destinazioni estere ), 100 sms e 70 GB (140 GB al mese per i primi 3 rinnovi);

: telefonate illimitate (anche ), 100 sms e 70 GB (140 GB al mese per i primi 3 rinnovi); Fastweb NeXXt Mobile Maxi (10,95 euro al mese): telefonate illimitate (anche verso 60 destinazioni estere), 100 sms e 100 GB (200 GB al mese per i primi 3 rinnovi).

Vodafone mobile

Tra le “Promo Summer” di casa Vodafone, la migliore è la Special Minuti 50 Giga, rivolta esclusivamente ai nuovi clienti. Ha un costo di 14,99 euro al mese, con addebito su carta di credito o conto corrente.

Per attivarla bastano 6,99 euro una tantum, in cambio di:

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

sms illimitati;

50 GB di traffico dati (anche in 5G);

accesso gratuito a Vodafone TV Mobile con Sky Sport Mix;

servizi Segreteria, Chiamami e Recall inclusi.

Imperdibile anche la promo Giga Vacanza, che offre 40 GB a tutti i clienti Vodafone per 2 settimane (20 GB a settimana).

WINDTRE

Tra le novità più interessanti in questo caso troviamo le promo:

Medium 5G Limited Edition (12,99 euro al mese) : minuti illimitati, 200 sms e 50 GB;

: minuti illimitati, 200 sms e 50 GB; Large 5G Limited Edition (14,99 euro al mese) : minuti illimitati, 200 sms e 70 GB;

: minuti illimitati, 200 sms e 70 GB; XLarge 5G Limited Edition (16,99 euro al mese): chiamate illimitate, 200 sms e 100 GB. Giga illimitati per i primi 3 mesi.

WINDTRE, inoltre, lancia le Summer Card, dedicate esclusivamente ai giga in più ed ideate per chi si sposta temporaneamente per vacanza o lavoro: