Expert sta cercando in tutti i modi di rientrare nelle “grazie” dei tantissimi utenti italiani alla ricerca della perfetta occasione per spendere il minimo possibile, nell’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia generale. Il volantino incluso nell’articolo è da considerarsi valido sia in negozio che online sul sito dell’azienda.

L’unica cosa da sapere, come al solito, riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, saranno sempre da aggiungere alla cifra mostrata direttamente a schermo quando andrete nel carrello. I prodotti, ad ogni modo, sono tutti commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sono nella maggior parte dei casi, salvo indicazione differente, distribuiti nella variante no brand.

Expert: le occasioni vi lasceranno a bocca aperta

Le occasioni disponibili da Expert vi lasceranno davvero a bocca aperta, uno dei prodotti più interessanti è chiaramente l’Apple iPhone 12, smartphone acquistabile a 759 euro, e caratterizzato da prestazioni incredibili.

Le alternative più economiche sono altresì allettanti, tra le migliori annoveriamo Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite 5Gb, Oppo A74, Samsung Galaxy A02s, Motorola Moto G10, Vivo Y70, Oppo Find X3 Lite, o anche l’eccellente Oppo Find X3 Lite, il cui prezzo non supera i 400 euro.

Tutto questo è un piccolo estratto di ciò che effettivamente vi attende da Expert, se volete conoscere la campagna da vicino, scoprendo dettagliatamente quali sono i migliori sconti, e come fare per risparmiare sempre il più possibile, dovete aprire le pagine che trovate nell’articolo.