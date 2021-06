Tutti a El Salvador, il primo paese al mondo ad aver legalizzato i Bitcoin come moneta digitale ufficiale l’8 giugno 2021. Ora però arriva un’altra notizia bomba. Nayib Bukele, l’attuale presidente del Paese, ha annunciato che regalerà 30 dollari in crypto. Ecco quali sono le condizioni tali per ricevere i Bitcoin in omaggio dal Governo.

El Salvador regala 30 dollari in Bitcoin

Come precedentemente detto, El Salvador ha legalizzato Bitcoin come moneta digitale ufficiale del Paese. Approvata con ampia maggioranza, la nuova legge entrerà in vigore dal 7 settembre 2021.

La #LeyBitcoin entrará en vigencia el 7 de septiembre. El #Bitcoin será una moneda de curso legal, y a diferencia de lo que muchos han dicho, el dólar también seguirá siendo una moneda de curso legal tal y como lo explica el Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/kzRACcGk24 — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

Ovviamente, per favorire una diffusione che sia la più ampia possibile, Nayib Bukele ha deciso di regalare l’equivalente di 30 dollari in Bitcoin. In pratica, al momento della scrittura, 0.000029 Bitcoin. Una scelta interessante che mira a due obbiettivi.

"Esos $30 son para promover el uso del #Bitcoin y de la app; esa es la única ocasión en la que van a recibir bitcoin quienes no quieran recibirlos y es porque el Gobierno le va a dar $30 equivalentes en bitcoin sin que usted tenga que pagar nada", Presidente @nayibbukele. — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

Come già detto, il primo obbiettivo di Bukele è la diffusione di questa crypto nel Paese. Dovrà quindi essere obbligatoriamente accettata come forma di pagamento da tutti, eccezion fatta per chi non ha la tecnologia necessaria per ricevere la moneta digitale.

Chivo e-wallet: la nuova app di Stato

Secondo obbiettivo è diffondere la nuova app di Stato: Chivo e-wallet. Si tratta di un portafoglio digitale realizzato dal Governo di El Salvador. La sua funzione, come per tutte queste app, è quella di effettuare transazioni e fornire ai cittadini un luogo semplice e sicuro dove conservare i propri Bitcoin.

Infatti la condizione necessaria per ricevere in regalo 30 dollari in Bitcoin è proprio quella di scaricare l’app Chivo e-wallet e registrarsi confermando la propria identità. Un processo indispensabile per scongiurare qualsiasi forma di illegalità o truffa che altrimenti sarebbe inconsapevolmente promossa dal Governo e dalla sua app.

La wallet del Gobierno de El Salvador se llama Chivo. 🇸🇻😎 Estos son los pasos que debes seguir una vez la hayas descargado: ✔️ Debes regístrate con tu número de teléfono y DUI

✔️ Tiene reconocimiento facial o una verificación por medio de call center para crear la cuenta pic.twitter.com/aDQhxBSB7e — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

Con el incentivo de los $30 en #Bitcoin queremos que la población haga uso de este sistema y del bitcoin como moneda de curso legal, para generar multiplicación del dinero en la economía y ayudemos al crecimiento económico del país pic.twitter.com/uIHHzpixgi — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

Alcuni dubbi sulla scelta di El Salvador

Sono diversi i Paesi che stanno manifestando grandi dubbi sulla scelta di El Salvador nel legalizzare Bitcoin come ulteriore moneta pari al dollaro. Anche perché, come si sa, le criptovalute non hanno alcuna regolamentazione.

L’idea di Bukele è portare a “casa” più denaro non tassato dai migranti che lavorano all’estero trasferendo somme importanti a sostegno delle loro famiglie. Al di là di tutto Bukele pare essere molto entusiasta di questa decisione.