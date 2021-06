L’estate 2021 è arrivata. Ciò vuol dire che si avvicina il momento delle tanto attese e meritate vacanze. Molti optano per B&B e case vacanza, soluzioni con prenotazioni smart tramite i portali più famosi. Pur essendo sicuri e controllati non è difficile che dietro qualche soluzione in affitto si nasconda un truffatore. Ecco allora i consigli di Airbnb per non cadere nelle truffe più comuni.

Airbnb e Polizia Postale: uniti contro le truffe dell’estate

Oggi è molto comodo prenotare la propria soluzione di vacanza. Attraverso portali quali Airbnb e Booking, tra i più famosi, non solo c’è l’imbarazzo della scelta, ma anche la possibilità di risparmiare diversi soldi. Inoltre, le ricerche di alloggi attraverso queste piattaforme sono aumentate rispetto allo scorso anno, indice di una ripresa o semplicemente della voglia di viaggiare dopo tanti lockdown.

📈 Le ricerche per alloggi con spazi all'aperto per stare insieme sono in aumento rispetto allo scorso anno. I 3 filtri più utilizzati sono cresciuti: 🏡 35 volte: terrazze e balconi

🍢 19 volte: aree barbecue

🌷 8 volte: giardini o cortili — Airbnb Italia (@airbnb_it) April 8, 2021

Tuttavia i pericoli sono sempre dietro l’angolo e le pericolose truffe online non riguardano solo banche e SMS fraudolenti. Airbnb e la Polizia Postale ce l’hanno spiegato bene redigendo un vademecum per non cadere nella trappola dei criminali delle vacanze. Gente senza scrupoli che si accontenta di ricevere la caparra di una prenotazione e poi chi “si è visto, si è visto”.

I consigli per non trasformare le vacanze da sogno in un incubo

Online, per i meno esperti, potrebbe essere facile cadere nella trappola delle case vacanze truffa, trasformando così una vacanza da sogno in un vero e proprio incubo. Siccome spesso si fanno molti sacrifici per potersi permettere qualche giorno di riposo, Airbnb e la Polizia Postale ci hanno regalato alcuni consigli utili per evitare di cadere nella trappola.