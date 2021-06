Iliad: la promo Flash sta per scadere, ecco 120GB in 5G per tutti

La vera vittoria di Iliad è stata quella di far ricredere tutte le persone scettiche in merito alla riuscita del suo progetto. Il colosso proveniente dalla Francia aveva in mente di lanciare le più grandi offerte fino al primo momento in modo da mettere in riga la concorrenza. Tutto ciò è accaduto e continua ad accadere anche oggi, con le migliori offerte disponibili sul sito ufficiale.

Il tutto molto probabilmente porterà ad un aggiornamento di utenti durante il prossimo trimestre, i quali aumenteranno dai vecchi 7 milioni registrati in precedenza. Il merito è delle offerte ma soprattutto dei contenuti messi a disposizione, i quali sono talmente tanti che a volte sembrano infiniti. C’è poi anche una discreta qualità oltre ad un prezzo di vendita estremamente basso rispetto alla concorrenza, carta vincente vera e propria di Iliad.

Iliad: sul sito ufficiale c’è ancora la promo da 120 giga con quella da 80, ecco i prezzi

Non ci sono paragoni con gli altri gestori sia per quanto riguarda i contenuti espressi nelle offerte sia per quanto riguarda i prezzi di vendita. Stiamo parlando ovviamente di Iliad, gestore mattatore del mercato della telefonia mobile ormai da diversi anni.

A rendere ancora di più l’idea ci pensano le due offerte ora disponibile sul sito ufficiale, di cui una in scadenza il prossimo 30 giugno. Stiamo parlando della Flash 120, offerta che mette insieme minuti senza limiti ed SMS senza limiti verso tutti con 120 giga di traffico dati in 5G a soli 9,99 € al mese per sempre.

Segue poi anche la Giga 80, la quale differisce solo per i giga e per il prezzo: 80 giga in 4G il tutto al prezzo di 7,99 €.