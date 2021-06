DAZN: cambio di orari e di prezzi per la Serie A TIM, ecco i dettagli

Il prossimo campionato italiano di calcio comporterà diversi cambiamenti nelle abitudini degli utenti, i quali dovranno abituarsi a vedere tutto in esclusiva su DAZN. Saranno solo tre le partite condivise con l’altra azienda rivale SKY, storica nel settore ma che durante gli ultimi sprazzi di stagione non è riuscita ad aggiudicarsi i diritti TV.

Cambieranno i prezzi degli abbonamenti, i quali saliranno da 9,99 a 29,99 € al mese per i nuovi abbonati così come gli orari. Se da un lato c’è un rimedio ovvero la sottoscrizione dell’abbonamento durante il mese di luglio per averlo per un anno a 14,99 € al mese, dall’altro non si può fare praticamente nulla: gli orari cambieranno.

Ci saranno quattro gare il sabato pomeriggio alle 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. Seguiranno cinque gare la domenica alle ore 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. A chiudere il tutto il celebre Monday night alle ore 20:45.

DAZN: partnership con Digitalia’08 per la raccolta pubblicitaria della Serie A TIM

“Il calcio da sempre è un veicolo di forte attrazione e grande rilevanza per gli investitori pubblicitari e l’accordo siglato tra Dazn e Digitalia’08 fornirà alle aziende la migliore combinazione possibile di customer experience e di comunicazione. Digitalia’08 vanta una expertise unica nell’advertising del prodotto calcio, essendosi occupata della vendita della Serie A Tim (dal 2008 al 2018), della Serie BKT (2011-2015), della Champions League (dal 2008 al 2018) e della Uefa Europa League (dal 2009 al 2015).”

“E’ un accordo di importanza strategica per il nostro gruppo ma anche per il mercato. La partnership con Dazn – dice il presidente di Digitalia’08 Stefano Sala – darà vita ad una collaborazione vincente che unirà l’approccio più moderno e flessibile di Dazn nel trattare il prodotto sportivo alla solidità ed alla esperienza pluriennale di Digitalia nel servizio e nella relazione con le aziende. Il nostro obiettivo sarà’ quello di valorizzare al massimo questa offerta, cosi’ centrale per gli investitori pubblicitari soprattutto in una fase di ripresa economica come quella che stiamo vivendo in questi mesi”.