WhatsApp ha ricevuto un nuovo aggiornamento per la versione beta della sua app Android, con l’introduzione di una gradita novità grafica per l’interfaccia dei messaggi vocali.

Ora WhatsApp mostra la forma d’onda del messaggio vocale ricevuto o inviato in chat. La forma d’onda è ovviamente coerente con il contenuto del messaggio. Scopriamo bene di che cosa si tratta.

WhatsApp: novità in arrivo che riguarda i vocali?

Gli utenti Telegram saranno sicuramente meno sorpresi di vedere una novità del genere su WhatsApp. La novità appena descritta è attualmente in fase di distribuzione con la versione 2.21.13.17 di WhatsApp Beta per Android. Per riceverla dovrete iscrivervi, se non l’avete già fatto, al programma di beta testing ufficiale.

Vi ricordo che è attualmente in fase di lavorazione anche la funzione multi-device, ma non sarà come ci si aspettava. Dopo una lunghissima attesa e tante false partenze, la scorsa settimana è stato proprio Mark Zuckerberg a confermare che WhatsApp multi-device è in arrivo e non bisognerà aspettare ancora molto per provarla sui propri dispositivi.

Gli sviluppatori dell’app di messagistica sono costantemente al lavoro e il roll-out della funzione inizierà a breve, e se non ci saranno bug da fissare o altri intoppi sarà poi rilasciata per tutti. Per chi sperava che il multi-device di WhatsApp permettesse di usare l’app contemporaneamente su due smartphone, però, c’è una cattiva notizia: si potrà usare la funzione solo su un telefono.