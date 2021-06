ho. Mobile: nuove promozioni telefoniche fino a 100GB con "Riparti"

ho. Mobile risulta molto attivo attualmente per ricevere nuovi utenti pronti a sottoscrivere un’offerta vantaggiosa. Il merito di questo provider virtuale sta nel saper offrire contenuti di alto livello, mescolandoli alle grandi qualità di rete.

Attualmente sul sito ufficiale ci sono tre promozioni mobili diverse tra loro ma simili per il modo di intendere giga, minuti ed SMS. Inoltre ognuna delle promo è legata all’opzione “Riparti“, la quale bloccherà la navigazione nel caso in cui dovessero terminare i giga.

“Una volta finiti i giga della tua offerta, blocchiamo la navigazione per non farti spendere un centesimo in più e avere sempre il pieno controllo della tua spesa. Per riprendere a navigare puoi fare Riparti quando vuoi e iniziare un nuovo ciclo di un mese al solito prezzo.

Nessuna spesa imprevista sui giga. Nessuno spreco.”

ho. Mobile: ci sono tre offerte strepitose per gli utenti nuovi

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile: