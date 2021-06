Al giorno d’oggi gli smartphone sono considerabili come dei veri e propri scrigni del tesoro, l’oggetto di valore in questo caso però non sono gioielli, bensì i dati, i piccoli devices infatti grazie alla loro profonda connessione con il tessuto sociale, entrano in gioco in numerosissime attività, cosa che li porta a smerciare quantità di dati impressionanti ogni giorno e di vario genere.

Ovviamente ciò rende gli smartphones la preda ideale per i vari hackers, i quali sono certamente interessati ai dati in essi contenuti dal momento che possono essere sfruttati per vari fini, dal ricatto al furto di identità.

I malware nel dettaglio sono dei programmi malevoli che sfruttano il camuffamento di piccole applicazioni per penetrare nel dispositivo e prenderne il controllo.

Come capire se siete infetti

Se avete il dubbio che il vostro device sia stato infettato da un malware, badate a questi dettagli, possono darvi delle indicazioni molto importanti: