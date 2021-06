WhatsApp: cosa cambia con l'aggiornamento privacy del 15 maggio scorso

Il mondo del web legato ovviamente a quello delle applicazioni mobili è soggetto a grandi cambiamenti e soprattutto con costanza. Infatti tutte le varie applicazioni più famose usano lanciare diversi aggiornamenti che possano portare novità interessanti ma anche alcuni fix per problemi segnalati dal pubblico.

WhatsApp è una delle applicazioni più aggiornata in assoluto, soprattutto nell’ultimo periodo. Gli utenti secondo quanto riportato avrebbero abbandonato in massa l’applicazione dopo l’annuncio del nuovo aggiornamento sulla privacy. Questo in realtà non ho fatto altro che concedere a Facebook, applicazione proprietaria di WhatsApp, qualche informazione in più sull’identità degli utenti iscritti. In realtà è quello che giornalmente le persone fanno sul web senza neanche accorgersene. Non c’è quindi alcuna ragione di preoccuparsi.

WhatsApp: qui in basso c’è il comunicato dell’azienda che annunciava il contenuto dell’aggiornamento insieme al posticipo

“Le modifiche apportate ai nostri Termini di servizio e all’Informativa sulla privacy riguardano le conversazioni tra le aziende e i loro clienti su WhatsApp. Vengono inoltre fornite maggiori informazioni sulla raccolta, la condivisione e l’utilizzo dei dati da parte di WhatsApp.

“Il nostro impegno a rispettare la tua privacy non è cambiato. Le tue conversazioni personali continuano ad essere protette dalla crittografia end-to-end e rimangono tra te e i tuoi interlocutori. Né WhatsApp né Facebook possono ascoltarne o leggerne il contenuto.”

“Le modifiche all’Informativa sulla privacy forniscono ai nostri utenti maggiori dettagli su come gestiamo le loro informazioni. Abbiamo aggiunto ulteriori dettagli ad alcune sezioni della nostra Informativa sulla privacy e abbiamo inserito sezioni nuove. Inoltre, abbiamo semplificato l’impaginazione dell’Informativa sulla privacy per agevolarne la consultazione da parte degli utenti.

La privacy e la sicurezza delle tue conversazioni personali con familiari e amici non cambierà mai.

Né WhatsApp né Facebook possono vedere i contenuti che condividi con amici e familiari, inclusi i messaggi personali e le chiamate, gli allegati che invii o la posizione che condividi. Non teniamo traccia delle persone che chiami o a cui invii messaggi, né condividiamo i tuoi contatti con Facebook.”