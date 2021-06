Sea of Thieves: A Pirate’s Life, arriva il nuovo DLC a tema...

Sea of Thieves: A Pirate’s Life, arriva il nuovo DLC a tema Pirati dei Caraibi

Sea of Thieves si unisce con il franchise di Pirati dei Caraibi in un epico crossover intitolato "A Pirate's Life" che porta sul titolo Rare i personaggi più famosi della saga cinematografica come Jack Sparrow e Davy Jones