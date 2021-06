Soltanto l’altro giorno l’operatore telefonico arancione ha annunciato l’arrivo di alcune rimodulazioni riguardanti delle offerte di rete fissa. Nonostante questo, però, per i clienti di WindTre sta arrivando una nuova offerta per l’estate. Nello specifico, entro oggi 17 giugno sarà possibile attivare 100 GB al mese per tre mesi ad un costo di 5,99 euro.

100 GB al mese per tutta l’estate per i clienti di WindTre

Come già accennato, tutti i clienti del noto operatore WindTre potranno attivare una nuova offerta pensata per l’estate, nonostante siano già state annunciate alcune rimodulazioni. Entro oggi 17 giugno 2021, in particolare, sarà possibile attivare la nuova offerta 100 GB PER TE che prevede ben 100 GB di traffico dati in più al mese per tutta l’estate.

Una volta attivata l’offerta in questione, quindi, i clienti potranno sfruttare questo enorme quantitativo di giga di traffico dati con connettività 4G ad un costo complessivo di soli 5,99 euro. L’offerta ha una durata di tre mesi e, una volta terminato questo periodo, si disattiverà in automatico. Per poterla attivare, i clienti interessati dovranno recarsi nella sezione dedicata presente nell’applicazione ufficiale dell’operatore telefonico. Quest’ultima è inoltre disponibile sia sui dispositivi con a bordo il sistema operativo Android sia con i dispositivi con a bordo IOS.

Vi ricordiamo che attualmente WindTre sta proponendo numerose offerte anche a tutti coloro che necessitano di effettuare la portabilità del proprio numero. Tutti gli ex clienti di Vodafone, ad esempio, potranno passare all’operatore telefonico arancione attivando l’offerta nota come Large Digital. Quest’ultima prevede 25 GB di traffico dati, minuti di chiamate illimitati e 200 SMS ad un costo mensile di 14,99 euro.