TikTok sale sul podio e si aggiudica meritatamente il primo posto superando anche colossi quali Facebook e Instagram per numero di download. La notizia è ufficiale, si tratta dell’app più scaricata al mondo. Un ottimo traguardo se pensiamo alle difficoltà che non hanno risparmiato TikTok. Infatti ByteDance, azienda proprietaria, ha dovuto affrontare diversi problemi in questi ultimi anni. Ecco i dettagli.

Maggio top per TikTok

Quello di maggio è stato un mese top per TikTok, l’app che ad oggi è tra le più apprezzate nel mondo social. Infatti, quello appena trascorso, è stato un mese record: si parla di 80 milioni di nuovi download, secondo i dati di SensorTower. Davvero niente male. Il Brasile è il Paese che detiene la maggioranza coprendo un buon 16% di utenti che hanno scaricato l’app. A seguire c’è la Cina con un 12%.

Se confrontato con il mese di maggio dello scorso anno, il 2020, siamo ben lontani. Infatti, contrariamente a quest’anno, TikTok aveva raggiunto quota 112 milioni di download. Tuttavia il record del 2021 gli ha permesso di superare Facebook e Instagram.

Tutto ciò nonostante le difficoltà

TikTok ha raggiunto tutto ciò nonostante le numerose difficoltà che ha visto protagonista, e a volte vittima, ByteDance. Prima fra tutte la minaccia da parte dell’ex presidente Donald Trump di vietare l’app se non avesse ceduto le proprietà americane. Ora Biden ha sospeso gli alterchi, ma con ciò non si sono abbassate le difese dell’amministrazione statunitense nei confronti delle app cinesi.

Per finire non possiamo dimenticare che l’India, nel giugno 2020, ha censurato TikTok impedendone l’utilizzo nel suo Paese. Insomma non ha passato tempi facili quest’app, ma nonostante tutto si è aggiudicata il primo posto per numero di download.

Nella classifica redatta da SensorTower primo posto assoluto per download da Play Store nel mese di maggio. Secondo posto per Facebook, terzo per Instagram e quarto per WhatsApp. Leggermente diversa la classifica per download da App Store che vede sul podio sempre TikTok, ma al secondo e terzo posto rispettivamente YouTube e Instagram. Quinta posizione per WhatsApp e sesta per Facebook.

Continua a cresce quest’app, tanto che TikTok ha pronto un eCommerce per fare concorrenza a Facebook. Ora è ai test in Europa, ma non escludiamo potrà arrivare presto anche in Italia.