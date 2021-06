La casa automobilistica BMW sta preparando l’arrivo della nuova serie BMW Serie 7 che andrà a scontrarsi contro la controparte di Mercedes, cioè la Mercedes Classe S. Sarà una serie di veicoli molto importante per l’azienda e sarà proposta per la prima volta in diverse versioni comprendenti anche plug-in hybrid e totalmente elettrica. Nel corso di queste ore, in particolare, sono state pubblicate alcune immagini degli interni.

Ecco come saranno gli interni della nuova BMW Serie 7

Come già accennato, nel corso delle prossime settimane la nota azienda tedesca si sta preparando ad annunciare sul mercato la nuova serie di veicoli BMW 7. Tra questi ci sarà sicuramente la nuova BMW i7, la quale è stata già avvistata qualche giorno fa in alcune foto spia scattate in Germania. Secondo queste ultime, l’aspetto estetico posteriore prenderà ispirazione da quanto fatto sulle BMW M3 e BMW M4.

Oltre a questo, nel corso delle ultime ore sono state pubblicate sul sito web carbuzz.com altre immagini ritraenti gli interni delle nuove vetture. Osservando le immagini in questione, possiamo notare come saranno presenti due schermi curvi ispirati chiaramente a quelli presenti sulla BMW iX. Nello specifico, ci sarà uno schermo da 12.3 pollici per la strumentazione digitale e uno schermo da 14.9 pollici per il sistema di infotainment.

Vi ricordiamo che il debutto ufficiale della nuova BMW Serie 7 si dovrebbe tenere verso la fine del 2022 o durante i primi mesi del prossimo anno. Nonostante questo, potrebbero esserci altre anticipazioni di rilievo prima del debutto, magari durante il Salone Internazionale dell’Automobile che si terrà a Monaco a settembre.