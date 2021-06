L’assicurazione auto sta scadendo e quest’anno vorresti risparmiare? Sei nel posto giusto. In questo articolo ti elencheremo le migliori per rapporto qualità-prezzo del mese di giugno 2021. Scegliere un’assicurazione auto online per alcuni potrebbe sembrare un azzardo, ma in termini di affidabilità siamo alla pari delle migliori agenzie. Inoltre il risparmio è assicurato!

Assicurazione auto: come scegliere quella migliore

Scegliere la migliore assicurazione auto non è sempre facile. Il web è ricco di agenzie che si propongono come l’unica soluzione adatta per l’utente. Quindi cadere nella trappola delle assicurazioni online è facile come bere un bicchiere d’acqua.

Ci sono 2 soluzioni per scegliere la migliore assicurazione auto senza essere truffati:

affidarsi a motori di ricerca garantiti, come ad esempio il noto comparatore online facile.it ;

garantiti, come ad esempio il noto comparatore online ; studiare tutti i consigli e le notizie utili per non incappare in qualche truffa online legata alle RC Auto fasulle.

Quali RC Auto scegliere per risparmiare a giugno 2021

Noi di Tecnoandroid ci siamo fatti consigliare proprio dai colleghi di facile.it che, con tanta esperienza alle spalle, hanno individuato per i nostri lettori le 3 migliori agenzie per sottoscrivere un’assicurazione auto online. Le caratteristiche principali sono il risparmio, ma soprattutto la sicurezza di avere al vostro fianco una compagnia seria.

Iniziamo con Verti, l’assicurazione auto online più vantaggiosa. Infatti per tutto giugno, e fino a luglio 2021, ti regala 3 mesi di RC Auto e in più altri 3 mesi su Furto e Incendio, Infortuni del conducente e Tutela giudiziaria base. Sottoscrivere la polizza che più si addice alle vostre esigenze è molto semplice. Basta recarsi sul sito ufficiale di Verti e compilare tutto online.

Passiamo a Linear del gruppo Unipol che consente di sottoscrivere una tra le migliori RC Auto in commercio online. Si tratta di un’assicurazione auto molto versatile che, con un piccolo surplus, aumenta il massimale, in caso di incidente, a 24 milioni di euro. Chi è informato sa che supera di molto la soglia minima che le compagnie assicurative devono garantire. La cosa interessante è che per tutto il mese, salvo proroghe particolari, assicurare un secondo mezzo di famiglia dà diritto a uno sconto del 4% sull’assicurazione di quel veicolo.